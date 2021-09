BERLIN - Njemačka namjerava da do kraja godine donira 100 miliona doza vakcina protiv korona virusa, najavio je ministar zdravlja Jens Špan.

"To je broj koliko smo do sada u našoj zemlji dali vakcina", objasnio je on.

Cilj je, ističe, da se do kraja godine najmanje 40 odsto stanovništva svijeta vakciniše, prenosi Bild.

Pandemija će proći tek kada prođe na cijelom svetu, poručio je Špan.

U suprotnom bi mogli, kaže, nastati novi sojevi.