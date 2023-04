Njemačka predstavlja prijedlog zakona o kanabisu

BERLIN - Njemački ministri zdravstva i poljoprivrede predstavili su u srijedu smanjene planove zakona za liberalizaciju kanabisa.

Predstavljeni prijedlog uključuje dekriminalizaciju ograničenih količina lijeka, a ministar zdravstva Karl Lauterbah rekao je da je "prethodna politika droga u zemlji bila neuspješna".

To je drugačiji plan od onog predstavljenog u oktobru, koji bi uveo neke od najliberalnijih zakona o kanabisu u Evropi.

Prijedlog je revidiran nakon razgovora s Evropskom komisijom. Lauterbah je upozorio da će njemačka vlada nastaviti sa svojim izvornim planom samo ako dobije zeleno svjetlo od EU.

Na konferenciji za novinare rekao je da se početni ciljevi prijedloga nisu promijenili, a cilj Vlade je sigurnija potrošnja, zaustavljanje crnog tržišta i bolja zaštita mladih.

Prvi dio plana bi stvorio neprofitna udruženja čiji bi članovi mogli uzgajati biljku za lične potrebe pod nadzorom javnih vlasti. Stvaranje tih "kanabis klubova" biće predmet prijedloga zakona koji će morati usvojiti zastupnici.

Zakon bi dopuštao pojedincima posjedovanje do 25 grama kanabisa za ličnu upotrebu i mogućnost uzgoja tri biljke po odrasloj osobi.

