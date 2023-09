​Njemačka se hvata u koštac sa neonacistima, zabranjeni "Hammerskinsi"

BERLIN - Vlada Njemačke zabranila je djelovanje neonacističke grupe "Hammerskins Njemačka", a policija je pretresla domove nekoliko desetina članova te grupe.

Njemačka policija je, tokom racija koje su sprovedene jutros u 10 saveznih država, pretresla domove 28 članova te grupe.

Za sada nije poznato da li je neko zadržan u pritvoru.

Prema navodima njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova, "Hammerskins Njemačka" je izdanak grupe "Hammerskins nation", osnovane 1988. godine u SAD, prenio je AP i napominje da je riječ o grupi koja ima "istaknutu ulogu na krajnje desničarskoj ekstremističkoj sceni u Evropi".

Germany has banned the extremist neo-Nazi organization 'Hammerskins,' an offshoot of a US-based white supremacist group, after a morning raid at dozens of locations across the country pic.twitter.com/ZvkJYzSepa