Njemačka spremna da preuzme četvrtinu migranata

BERLIN - Njemačka je spremna da preuzme jednu četvrtinu migranata koji dolaze do Italije preko mora, izjavio je njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer.

Izjava Zehofera predstavlja gest dobre volje prema južnom susjedu, pred razgovore o imigraciji u EU kasnije ovog mjeseca.

Zemlje EU žele da na sastanku ministara unutrašnjih poslova na Malti 23. septembra postignu privremeni sporazum o raspodjeli brige o migrantima koji dolaze do obala Unije.

"Ukoliko važi sve to što je dogovoreno, moći ćemo da preuzmemo 25 odsto migranata spasenih na moru koji dolaze do Italije. To neće razbiti našu migracionu politiku", rekao je Zehofer za njemački list "Zidojče cajtung".

On je podsjetio da je stalno govorio da je imigraciona politika Njemačke humana i da Berlin neće dozvoliti da se bilo ko utopi.

Italija i Grčka se već dugo žale zbog nedostatka rješenja za priliv migranata na nivou EU.

Italijanski premijer Đuzepe Konte juče je izjavio da je Italija postigla dogovor sa članicama EU o raspodjeli migranata koji se nalaze na brodu "Okeanski viking" u Sredozemnom moru.

On je nakon sastanka sa ministrima iz njegovog kabineta rekao da je nekoliko zemalja EU pristalo da prihvati migrante.