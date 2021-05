Njemačka ublažava mjere za vakcinisane

BERLIN - Nijemci koji su vakcinisani ili su se oporavili od kovida 19 biće izuzeti od oštrih mjera restrikcije i blokade u okviru novih propisa koji stupaju na snagu ove sedmice.

Demohrišćani kancelara Angele Merkel i Socijaldemokratska partija, njeni koalicioni partneri, dogovorili su nove mjere, saopšteno je iz kabineta kancelara, prenosi DPA.

Novi propisi uključuju veći pristup prodavnicama i drugim uslugama, kao i izuzeće od policijskog časa i restrikcija kada se radi o privatnim kontaktima.

Oko osam odsto populacije koje je u potpunosti vakcinisano i tri miliona stanovnika koji su se oporavili od kovida 19 moći će sada da posjećuju frizerske salone i prodavnice bez testiranja.

Oni neće morati u karantin po povratku u NJemačku, osim ako su putovali u posebno rizično područje.

Međutim, i dalje će morati da nose maske na određenim lokacijama i prate mjere socijalnog distanciranja.

Nekoliko od 16 njemačkih pokrajina već je počelo sa primjenom dijela novih propisa dozvoljavajući da vakcinisana lica budu jednako tretirana kao oni kojima je test na virus korona negativan.

Do kraja sedmice se očekuje da će oba doma njemačkog parlamenta odobriti zakon kojim se licima koja su vakcinisana i onim koja su se oporavila od kovida 19 odobravaju određene slobode u okviru mjera protiv pandemije.

Očekuje se da će novi propisi stupiti na snagu u subotu, 8. maja, javlja DPA.

Ministar zdravlja Jens Špan, takođe, potvrdio je danas da će do juna biti ukinuto selektivno odobrenje za vakcinu na osnovu godina ili zanimanja.

On je dodao da to ipak ne znači da će svako moći biti vakcinisan u junu jer će to zavisiti i od isporuka vakcina.

Špan je rekao da očekuje vakcinaciju djece starije od 12 godina u narednim mjesecima.