Njemačka ukida besplatno testiranje, evo na koga se odnosi

U Njemačkoj od ponedjeljka više nema besplatnih brzih testova na koronu. Nada vlasti je da će tako jedan broj neodlučnih biti motivisan da se vakciniše. Lekari kritikuju ovu mjeru.

Do sada je u Njemačkoj svaki građanin jednom sedmično mogao da se besplatno testira na koronu u nekoj od brojnih apoteka, ljekarskih ordinacija ili improvizovanih centara za testiranje, često u vidu kućica ili kontejnera na prometnim mjestima. Rezultat brzog antigenskog testa stizao je u roku od 20 ili 30 minuta, obično na mejl.

Ko mora da plaća testiranje?

Od ponedeljka (11. oktobar) testiranje više nije besplatno, osim za djecu, trudnice, osobe koje iz medicinskih razloga ne smiju da se vakcinišu, kao i one koji su u karantinu preležali koronu, pa sada treba da dobiju negativan nalaz.

Tek nedavno je Stalna komisija za vakcinacije preporučila vakcinisanje trudnica i tinejdžera od 12 do 18 godina, pa će testovi za njih biti besplatni do kraja godine, kako bi svi imali priliku da se vakcinišu.

Zašto se uvodi ova mjera?

Nada političara je da će plaćanje testova dodatno podstaći neodlučne da se vakcinišu. Širom Njemačke je na snazi takozvano pravilo 3G koje znači da samo vakcinisani, oni koji su preležali koronu ili svježe testirani smiju u zatvorene dijelove restorana, teretane, bioskope, na stadione i razne priredbe.

Računa se da bi neke na vakcinaciju moglo da motiviše to što bi inače morali da duboko zagrabe u džep svaki put kad žele da uđu negdje gdje im treba test. Minstar zdravlja Jens Špan kaže da je "fer prema poreskim obveznicima" da država više ne plaća testiranje onima koji mogu, a neće da prime besplatnu vakcinu. Do sada je za to izdvojeno oko 3,5 milijarde evra.

Vlasti nisu odredile cijenu testova, što znači da će to biti prepušteno tržištu. Centrala za zaštitu potrošača računa da će se cijene kretati između 18 i 40 evra za brzi antigenski test. PCR testovi ni do sada nisu bili besplatni, i njihove cijene su od pedesetak do 250 evra.

Šta kažu kritičari?

Sindikat ljekara Marburger Bund upozorova: "Plaćanjei testiranja znači da će se ubuduće testirati manje ljudi sa simptomima. Ovo je otvorena kapija za novi upad virusa", kaže Suzane Jona, koja predvodi taj sindikat.

Zaštitnici pacijenata se boje da će se ovako otežati i smanjiti posjete bližnjima u bolnicama i domovima za stare.

Neki su ukazali na to da će imućni građani skeptični prema vakcinama bez problema moći da plate testiranje, dok će siromašni neuporedivo više ispaštati.

Koliko ljudi je vakcinisano u Njemačkoj?

To baš i nije jasno. Znajući da ima poteškoća sa digitalnim unosima podataka, Institut Robert Koh sproveo je anketu i prošle sedmice objavio da je potpuno vakcinisano 80 odsto punoljetnih građana, dok je 84 odsto primilo barem jednu dozu vakcine. To je za pet procentnih poena više nego kod zvanične statistike i stručnjaci vjeruju da je istina negdje na sredini. Pet procentnih poena u odrasloj populaciji Njemačke je približno 3,5 miliona ljudi.

Prema oksfordskoj datoteci Our World in Data, u ukupnom stanovništvu je barem jednu dozu primilo 68,4 odsto ljudi u Njemačkoj, dok je potpuno vakcinisano 65,2 odsto. Poređenja radi, ti procenti u Srbiji iznose 44,3 i 42,4 odsto.

Kakva je situacija sa pandemijom?

U Njemačkoj takozvana incidencija - broj novih registrovanih zaraza koronom na 100.000 stanovnika u posljednjih sedam dana - već dugo blago ide gore-dolje. U ponedjeljak je iznosila 64,7. Dakle, na svakih sto hiljada građana, koronom se u posljednjoj sedmici zarazilo njih 64 ili 65. To jest, toliko je slučajeva otkriveno.

Poređenja radi, Srbija je po ovom parametru na vrhu Evrope - tu se ljudi zaražavaju deset puta učestalije nego u Njemačkoj i to samo prema zvaničnim podacima.

(DW)