Njemačka uvodi nova pravila, povlastice za vakcinisane?

Njemačka vlada priprema nacrt zakona koji bi vakcinisanim omogućio neke povlastice poput oslobađanja od karantine nakon povratka iz inostranstva.

O povlasticama bi se moglo raspravljati već u ponedjeljak.

Njemačka savezna ministrica pravosuđa Christine Lambrecht je za sastanak savezne i pokrajinskih vlada u ponedjeljak pripremila prijedlog zakonskih promjena koji bi vakcinisane oslobodio od nekih mjera koje sa sobom donosi borba protiv pandemije poput obaveznog testiranja ili karantina nakon povratka iz inostranstva.

"Ako se zaključi da vakcine ne samo da štite one koji su ih primili nego i druge, onda se to mora uzeti u obzir kod formiranja mjera koje su na snazi", rekla je socijaldemokratska ministrica Lambrecht u razgovoru za dnevnik Handelsblatt. Ona je rekla da se "teoretsko pitanje" izuetak za vakcinisane sada mora pretočiti u konkretno političko djelovanje.

Manje opasni od negativno testiranih

U jednom dokumentu, koji je prvi objavio dnevnik Bild, se citira jedan zaključak državnog epidemiološkog Instituta Robert Koch u kojem se zaključuje da vakcinisani protiv korona virusa posjeduju manji potencijal zaraziti druge od onih koji predoče negativni antigenski test. Zbog toga bi, kako se navodi, trebalo uvesti ublažavanje ili izuzetak od nekih mjera za one koji su vakcinisani ali i za one koji su preboljeli korona virus.

Njemački ministar zdravstva iz redova Unije CDU/CSU Jens Spahn, koji je ovu mogućnost najavio već prije nekoliko sedmica, je rekao da se trenutno unutar vlade raspravlja o tome kojih mjera bi vakcinisani mogli biti oslobođeni. Tu se prije svega spominje ukidanje mjera samoizolacije za one koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili za one koji se vraćaju iz inostranstva i prisiljeni su na desetodnevni karantin.

Olakšanja kod putovanja i šopinga

Olakšanja bi moglo biti i svagdje tamo gdje se, u zavisnosti od epidemiološke situaciji, od mušterija traži negativni koronatest, poput frizera, većih dijelova maloprodaje ili ugostiteljskih objekata jednom kada budu ponovno otvoreni.

"Puna zaštita od vakcina bi mogla u potpunosti osloboditi obaveze testiranja", rekao je Spahn.

Prije nekoliko sedmica Spahn je izričito naglasio kako se ne radi o "povlasticama" nego samo povratku temeljnih prava građana koja su privremeno, za vrijeme trajanja pandemije, stavljene izvan snage.

Izuzeci za vakcinisane, pri čemu se podrazumijevaju oni koji su primili obje doze vakcine, bi se mogle vrlo brzo, u sklopu upravo promijenjenog zakona o zaštiti građana od zaraza, primijeniti sa saveznog nivoa, naravno uz potvrdu oba parlamentarna doma, Bundestaga i Bundesrata.

Ministar privrede manje euforičan

Ipak, ministar privrede Peter Altmaier, smanjuje euforiju oko skorašnjih izuzetaka za vakcinisane. S obzirom na to da bi se izuzeci odnosili samo za one koji su u potpunosti vakcinisni, prema Altmaieru bi moglo potrajati dok osjetni dio stanovništva uopšte dođe do takvih povlastica. "Trenutno je oko 20 odsto građana primilo prvu dozu. Ne vjerujem da bi izuzetaka moglo biti prije juna ili jula", rekao je Altmaier u subotu. On je rekao kako političke odluke tu u velikoj mjeri zavise od naučnih spoznaja.

Institut Robert Koch je svoj zaključak o tome da vakcinisani ne mogu prenijeti virus donio na osnovu ispitivanja osoba koje su u potpunosti vakcinisane i to dvije sdmice nakon primanja druge doze vakcine.

(Deutsche Welle)