Njemačka vlada i Ilon Mask se sukobili na X

BERLIN - Njemačka vlada je prekorila vlasnika platforme X (Tviter) Ilona Maska nakon što je on kritikovao nedavni rad spasilačkih brodova za migrante kojima rukovode njemačke humanitarne grupe u Sredozemnom moru.

Mask je sinoć podijelio video koji prikazuje migrante i humanitarne radnike na čamcu, prenosi AP. Desničarske snage koje su postavile sadržaj na platformi X, pohvalile su krajnje desničarsku stranku Alternativa za Njemačku, koja je zauzela tvrd stav po pitanju migracija.

"Da li je njemačka javnost svjesna ovoga?" zapitao se Mask u repostu.

Njemačko savezno Ministarstvo inostranih poslova odgovorilo je Masku direktno na platformi X napisavši da jeste i da se to zove spasavanje života.

Mask je odgovorio da sumnja da njemačka javnost podržava akcije nevladinih organizacija koje preuzimaju tražioce azila sa brodova koji nisu sposobni za plovidbu u Sredozemnom moru.

On je, takođe, istakao da dovođenje spasenih migranata na italijansku teritoriju brodovima kojima upravljaju njemačke humanitarne grupe sigurno predstavlja kršenje suvereniteta Italije.

"Dakle, zapravo ste ponosni na to. Zanimljivo", napisao je Mask Ministarstvu spoljnih poslova, dodajući da misli da takve pomorske operacije imaju "vibracije invazije". Više od 220.000 ljudi zatražilo je azil u Njemačkoj od januara do avgusta ove godine, navela je agencija.

