Njemačka vlada usvojila nova pravila za ulazak u zemlju

BERLIN - Njemačka vlada usvojila je danas novu uredbu kojom se pooštravaju pravila za ulazak u zemlju u cilju zaštite od "uvoza" virusa korona.

Prema saopštenju portparolkle Vlade Ulrike Demer svi putnici koji u Njemačku budu ušli od 1. avgusta moraće prilikom ulaska u zemlju da posjeduju dokaz o vakcinaciji, izlječenju ili negativnom testu.

Oni koji dolaze iz zemalja u kojima "hara" novi soj virusa korona moraju imati negativan test, nebitno da li su vakcinisani ili izliječeni od korone.

Nova uredba treba da spriječi unošenje dodatnih infekcija u Njemačku, naglasila je Demer, dodajući da ova mjera važi za sve osobe starije od 12 godina.

Dodatno će od 1. avgusta stupiti na snagu i izvjesna olakšica, a to je da se u uredbi pominju još samo dvije liste rizičnih zemalja, i to one sa visokim rizikom i zemlje novih sojeva.

Lica koja dolaze iz zemalja u kojima se širi novi soj moraće u 14-dnevni karantin.

Što se tiče povratka iz zemalja sa visokim rizikom lica koja nisu vakcinisana, ili nisu preležala kovid 19 moraće u desetodnevni karantin, koji mogu prekinuti najranije petog dana uz negativan korona test.