Njemački aktivisti nastavljaju proteste protiv širenja rudnika (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

LUCERAT - ​Klimatski aktivisti u Njemačkoj, u četvrtak su nastavili svoj proteste u zapadnom njemačkom selu Lucerat usred žestoke policijske operacije, dok se vrši širenje rudnika uglja.

Novi sukobi izbili su u jutarnjim satima dok je policija pokušavala ukloniti barikade i rasporedila pojačanje kako bi ušla u nekoliko zgrada koje su zauzeli demonstranti.

Desetine aktivista zalijepili su se za vrata, popeli se na krovove i u kućice na drvetu kako bi se oduprijeli deložaciji.

German police forcibly evict climate activists occupying Lutzerath village to stop the expansion of local coal mine pic.twitter.com/hTDnbtvxgv