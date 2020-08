Njemački ljekari tvrde da Navaljni može da putuje, odlučuje Evropski sud

BERLIN - Njemački ljekari koji su tokom noći doputovali u Omski kako bi prebacili ruskog političara Alekseja Navaljnog u bolnicu u Berlin izjavili su da je on sposoban da putuje avionom, saopšteno je iz njemačke fondacije "Sinema za mir" koja je poslala avion, dok je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu danas dobio zahtjev u ime Navaljnija, da izda privremenu mjeru kojom nalaže vladi Ruske Federacije da odobri njegov transport u Njemačku radi liječenja.

Ljekari iz sibirskog grada Omska ranije su izjavili da zdravstveno stanje Navaljnog ne dozvoljava da on buse pomjeran. Političar je u komi nakon što se iznenada razbolio pošto je popio čaj na aerodromu.

Njegovi saradnici izrazili su uvjerenje da je otrovan.

"Dobili smo informaciju od njemačkog medicinskog tima da su sposobni i voljni da Navaljnog prebace u Berlin i da je to, takođe želja njegove porodice. Ruske vlasti tvrde da su konsultovali njemačke ljekare i da on nije u stanju da putuje. To nije tačno", ističe se u saopštenju fondacije.

Evropski sud navodi u saopštenju da će sada odlučiti o zahtjevu za njegov transport u Berlin.

Zahtjevom se traži privremena mjera da se Navaljniju dozvoli da bude transportovan u bolnicu u Berlinu, jer se u suprotnom suočava sa rizikom po zdravlje i život, navodi Evropski sud.

Ovaj sud ukazuje da se privremenom mjerom odlučuje povodom postuka pred tim sudom, bez prejudiciranja krajnje odluke o slučaju.

Sud je ukazao da odobrava ovakve zahtjeve samo u izuzetnim situacijama, kada bi se podnosioci zahtjeva u suprotnom suočili sa stvarnim rizikom neoklonjive štete.

Doktor Aleksandar Murahovski, koji liječi Navaljnog u bolnici u sibirskom gradu Omsku, rekao je da je dijagnoza metaboličko oboljenje uzrokovano niskim šećerom u krvi.

On je istakao da su tragovi industrijske hemijske supstance pronađeni na odjeći i prstima Navaljnog.

Iz Kremlja je juče saopšteno da će medicinske vlasti vrlo brzo razmotriti svaki zahtjev da se Navaljni prebaci u neku evropsku kliniku.

Doktor Murahovski je nešto ranije izjavio da treba riješiti brojna pravna pitanja prije nego što Navaljni bude mogao biti predat evropskim ljekarima.