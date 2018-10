Njemački mediji: Tramp cilja Rusiju, misli na Kinu, pogađa Evropu

BERLIN - Političari gotovo svih njemačkih stranaka kritikuju planove predsjednika SAD Donalda Trampa da istupi iz ugovora INF o zabrani proizvodnje i korišćenja nuklearnih raketa kratkog i srednjeg dometa.

To pišu njemački mediji, a prenosi Deutsche Welle.

"Predsjednik SAD Donald Tramp hoće da poništi ugovor INF sklopljen 1987. Po tom ugovoru, Rusi i Amerikanci ne smiju posjedovati nuklearne rakete srednjeg dometa. Radi se o raketama dometa između 500 i 5.500 kilometara. To je možda bio najveći uspjeh međunarodne kontrole naoružavanja. Kraj tog ugovora bi bio katastrofa - posebno za Nijemce", piše Stuttgarter Zeitung.

"Svjetski ugovor o klimi: poništen. Atomski ugovor sa Iranom: poništen. Sporazum o razoružanju sa Rusijom: poništen. Čovjek se može pouzdati u Donalda Trampa. Predsjednik SAD nastavlja tamo gdje je nedavno stao: sljedećim poništavanjem jednog ugovora koji je značajan za međunarodnu bezbjednost. Istupanjem iz tog ugovora, on je enormno podgrijao opasnost od nove trke u naoružavanju", navodi Rheinische Post.

Neue Osnabrücker Zeitung primjećuje da niko ne sumnja u to da Moskva krši ugovor.

"No, umjesto da se bori za održanje ugovora, Vašington cijepa dokument. To ne vodi ka cilju, osim ako SAD same neće da obezbijede nuklearno pojačanje svog arsenala. Izgleda da će se sve upravo tako završiti. Modernizacija nuklearnog arsenala SAD je dogovorena, militarizacija svemira je Trampov san - između ostalog, i da bi se držao korak sa Kinom".

Frankfurter Rundschau smatra da "prijetnjom da će istupiti iz sporazuma INF Tramp cilja na Rusiju, misli na Kinu, a pogađa - prije svega Evropu. U unakrsnoj vatri velikih sila nalaze se evropski bezbjednosni interesi. U jeku napada na one koji navodno neće da plate doprinos za NATO i istupanja iz ugovora sa Iranom, ojačale su sumnje u pouzdanost američkih bezbjednosnih garantija za Evropu. Sada, kada Tramp ide na konfrontaciju sa Rusijom preko glave Evrope, te sumnje postaju izvjesnost. To što Vašington uopšte ne uključuje svoje evropske saveznike u jednu tako škakljivu geostratešku odluku, izraz je dubokog nepovjerenja."

"Sa aneksijom Krima i ratom u Istočnoj Ukrajini, Putin je prešao na krajnje agresivnu spoljnu politiku, ne hajući pri tome za zapadne interese. Rakete srednjeg dometa sa nuklearnim bojevim glavama, uperene ka prijestonicama u susjedstvu, to bi bio dalji stepen eskalacije. No, istupanje SAD iz ugovora INF je riskantno. Ono bi Moskvi omogućilo slobodu u trenutku u kojem SAD još ne raspolažu ekvivalentnim sistemom raketa srednjeg dometa. Uz to je pitanje da li bi stacioniranje takvih sistema u Evropu, Japanu ili Južnoj Koreji. Glavni cilj Vašingtona bi trebalo da bude da zajedno sa Moskvom ponovo postave INF na solidan osnov, pa da onda zajedničkim snagama uključe u takve ugovore Kinu, Indiju ili Pakistan", Neue Zürcher Zeitung.