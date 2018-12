Njemački mediji: Ustanak koji će zbrisati Makrona

BON - Njemački mediji u tekstovima koji se odnose na proteste "žutih prsluka" u Francuskoj navode da se radi o ustanku koji "potresa francuske temelje", kao i da je predsjednik Emanuel Makron poljuljan i da je "žrtva revolucije koju nije znao da predvidi".

"Grad koji zadržava dah u išcekivanju. Djeluje da su sve oči uprte u Pariz, Francusku, u Emanuela Makrona. Da li se Francuzi opet igraju revolucije ili će stvarno biti gadno? Da li je ovo možda posljednje poglavlje neoliberalne bajke u koju više niko ne želi da vjeruje", piše list "Velt" o protestima "žutih prsluka" u Parizu.

"Paradoks je što je Makrona – čovjeka koji je za godinu dana od političke zvijezde postao babaroga – na koljena oborio protivnik koji djelimično ima iste argumente kao on. Obje strane odbacuju stare partije i tvrde da nisu ni lijevo ni desno. 'Žuti prsluci' u svakom slučaju povezuju liberalni zahtjev za nižim porezom s borbom ljevice za veće minimalce i protiv bogatih u Parizu", navodi njemački javni radio "Dojčlandfunk".

Radio ističe da su time "žuti prsluci" dvostruko u pravu, jer porezi i dažbine u Francuskoj su najviši u Evropi.

"Istovremeno, socijalna nejednakost je ogromna. To danas osjećaju prije svih siromašni stanovnici unutrašnjosti koji su upućeni na vozila i treba im jeftinije gorivo, ljudi koji o globalizaciji samo slušaju, ali od nje ništa ne vide. Utoliko su 'žuti prsluci' dio populističkog tona koji se na Zapadu proteže od Mađarske do SAD, od Italije do Velike Britanije", piše u komentaru "Dojčlandfunk", a prenosi "Dojče vele".

Georg Blume, dopisnik "Špigla" iz Pariza, podsjeća na sve francuske proteste i revolucije, ocjenjujući da ko se čudi što su protesti "žutih prsluka" nasilni, taj ne zna ili zaboravlja istoriju.

"Vodeći francuski istoričari sigurni su da pokret ''žutih prslukaž stoji u dugoj tradiciji francuskih narodnih ustanaka protiv vladajuće klase. Ti su ustanci rijetko kada bili mirni", napisao je Blume u komentaru.

On dodaje i da bi "svijest Francuza" o nepravdi mogla da odredi pravac.

"Svuda na Zapadu se ogorčenost srednjih i nižih slojeva u globalizovanom kapitalizmu ukazuje destruktivno. U zemljama G7 poput SAD i Italije to je već dovelo do izbora nacionalističkih vlasti u čija se demokratsko-humanistička ubjeđenja može sumnjati. U Njemačkoj to hrani AfD. U Francuskoj se nezadovoljstvo ovih sedmica ne pokazuje na biračkim mjestima, nego na ulici", ocijenio je Blume.

Prema njegovim riječima, u "žutim prslucima" se može vidjeti i "nova snaga istorije".

"Makron ima izbor. Može da dopusti proteste, pa da ih onda guši. Na to ukazuju snimci 150 uhapšenih pariskih učenika koji kleče pred policijom kao u logoru. 'Žuti prsluci' traže novu socijalnu i obrazovnu politiku koja odgovara njihovoj epohi. Vrijeme je da Makron to prihvati", zaključio je Blume.