Njemački mediji o dolasku Merkelove Beogradu: Signal nade ili oproštajna posjeta?

BERLIN - Njemački mediji pridali su veliku pažnju posjeti kancelarke Angele Merkel Srbiji tako da se vijesti o njenom boravku u Beogradu mogu danas naći u gotovo svim elektronskim i štampanim medijima.

"Merkel se dugo zalaže za približavanje Zapadnog Balkana EU. Povodom njene posljednje posjete u funkciji kancelara pojedini u regionu se nadaju njenom daljem uticaju, a drugi očekuju samo oproštajnu turneju", ističe javni servis ARD.

ARD ukazuje da se posljednji put u funkciji kancelarke Merkelova nalazi na zapadnom Balkanu.

"Za jedne je to putovanje punog simboličnog značaja, koje bi moglo unijeti dinamiku u zamrznute konflikte. Za druge to nije bilo ništa osim oproštajne posjete bez prave perspektive za rješavanje velikih problema malih zapadnobalkanskih država", ukazuje ARD.

Javni servis ističe da je lista problema na Zapadnom Balkanu duga, od korupcije, zloupotrebe vlasti, oslabljenog pravosuđa i često nedostajuće slobode štampe, a na kraju i neriješeni konflikt Beograda i Prištine.

Konkretna rješenja, u tome su jedinstveni posmatrači, kaže ARD, neće donijeti posljednja posjeta kancelarke.

Politikolog Florian Biber tvrdi da posjeta Merkelove nije ništa više od oproštajnog putovanja.

Prema njegovim riječima, u suštini problema, vezano za evropsku perspektiku regiona, ništa se nije promijenilo, jer države članice mogu da blokiraju pristupanje zbog čega su pristupne perspektive nevjerodostojne.

"Pristupna perspektiva nije povezana sa reformama već zavisi od volje članica. To je dovelo do određenog nezadovoljstva u region", ukazao je on.

Biber ističe da je to, nažalost, nešto gdje i njemačka kancelarka ne može regionu da ponudi stabilniju budućnost.

To je, konstatuje, na kraju i neuspjeh njemačke kancelarke.

Njemačka agencija DPA ističe da je na konferenciji za štampu u Beogradu bilo jasno da se radi o opraštanju Merkelove, ali i o naslijeđu njene politike vezane za region koji je za Evropu i dalje važan, iako je u posljednje vrijeme Evropa zapostavila taj region.