Njemačkoj prijeti državni udar? (FOTO/VIDEO)

​BERLIN - Njemački vicekancelar Robert Habek danas je upozorio da su ekstremne snage preotele protest poljoprivrednika koji se održava širom zemlje.

"DPA" je prenijela da je Habek pozvao na zaštitu demokratije.

Habek, koji je i njemački ministar ekonomije, objavio je video-poruku na društvenim mrežama.

"Postoje pozivi koji kruže sa fantazijama o puču. Ekstremističke grupe se formiraju, otvoreno se pokazuju nacionalistički simboli", poručio je Habek.

Podsjetimo, protesti poljoprivrednika širom zemlje počeli su u ponedjeljak blokadama na auto-putevima i kolonama traktora u gradovima.

Holy shít. German farmers and truckers are fed up and are now united against their government. This is Berlin right now: pic.twitter.com/Qtf8aQJWuI