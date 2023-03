Njujork Tajms: Proukrajinska organizacija odgovorna za napad na Sjeverni tok

NJUJORK - Novi obavještajni podaci koje su pregledali američki zvaničnici sugerišu da je proukrajinska organizacija prošle godine izvršila napad na gasovode "Sjeverni tok", piše američki dnevnik "New York Times".

Prema pisanju lista, američki zvaničnici navode da nemaju dokaza da su ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ili neki od njegovih saradnika umiješani u operaciju ili da su počinioci djelovali po naređenju zvaničnika ukrajinske administracije.

Američki zvaničnici, takođe navode da imaju vrlo malo podataka o počiniocima i sve ukazuje na to da su neistomišljenici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Isto tako zvaničnici nisu naveli po čijem naređenju je izvršena i ko je platio operaciju.

Breaking News: A pro-Ukrainian group may have carried out the attack on the Nord Stream pipelines last year, intelligence reviewed by U.S. officials suggested. https://t.co/KFoOp9RyZk