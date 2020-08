Njujork postavlja kontrolne punktove na ulazu u grad

NJUJORK - Grad Njujork postaviće karantinske kontrolne punktove za kovid-19 na ključnim ulaznim tačkama u taj grad kako bi osigurali da putnici iz 35 država poštuju upozorenje države Njujork za ostanak u četrnaestodnevnoj izolaciji, rekao je danas gradonačelnik Bil de Blazio.

"Putnici koji dolaze iz navedenih država dobiće informacije o karantinu i biće zadržani ako to bude potrebno", naglasio je De Blazio. On je naglasio da, pod određenim okolnostima, novčana kazna za nepoštovanje naredbe o karantinu može iznositi i do 1.000 dolara.

Policija će u saradnji sa drugim bezbjednosnim agencijama početi sa postavljanjem kontrolnih punktova na najvećem mostu i tunelu na ulazu u Njujork.

Njujork je u jednom trenutku bio epicentar pandemije virusa korona u SAD i preduzeti su snažni koraci kako bi se spriječila nova pojava oboljelih.