Nobelovac biofizičar otkriva kada će stati virus korona

Nobelovac Majkl Levit, američko-britansko-izraelski biofizičar, nije otkrio kako se liječi virus korona ni lijek, već je samo učinio ono što najbolje radi: ukrštao brojeve. Statistički podaci doveli su ga do zaključka da će, suprotno mračnim prognozama koje se prodaju, širenje virusa zaustaviti.

Njegove prognoze pokazale su se tačnim: broj novih slučajeva prijavljenih svakog dana počeo je da pada od 7. februara. Nedjelju dana kasnije, stopa smrtnosti je takođe počela da opada.

Levit je 2013. dobio Nobelovu nagradu za hemiju za "razvoj modela s višestrukim skalama za složene hemijske sisteme". Ni na koji način nije imao namjeru da bude prorok koji najavljuje kraj kuge: dogodilo se slučajno.

"Stopa zaraze virusom u provinciji Hubei svakodnevno se povećavala za 30 odsto - to je zastrašujuća statistika. Nisam stručnjak za grip, ali mogu da analiziram brojke i to je eksponencijalni rast. Prema ovoj brzini, čitav svijet je trebao da bude zaražen u roku od 90 dana", rekao je on.

Ali tada se trend promijenio. Kad je Levit 1. februara počeo analizirati podatke, Hubei je imao 1.800 novih slučajeva svaki dan, a u roku od šest dana taj je broj dostigao 4.700, rekao je.

"A onda, 7. februara, broj novih infekcija počeo je linearno da pada i nije prestao. Sedmicu dana kasnije isto se dogodilo i s brojem umrlih. Ova dramatična promjena krive obilježila je srednju tačku i omogućila bolje predviđanje vremena kad će se pandemija završiti. Na osnovu toga zaključio sam da će se situacija u cijeloj Kini poboljšati u roku od dvije sedmice. I zaista, sada je vrlo malo novih slučajeva infekcije".

Svakodnevno se prijavljuju novi brojevi različitih entiteta, poput Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Levit je počeo da šalje redovne izvještaje svojim kineskim prijateljima. Na osnovu sve manjeg broja slučajeva zaraze i smrtnih slučajeva, rekao je, virus će iz Kine vjerovatno nestati do kraja marta.

U početku je, rekao je Levit, svaki bolesnik sa virusom korona u Kini u prosjeku zarazio 2,2 ljudi dnevno što može napomenuti eksponencijalni rast koji može samo dovesti do katastrofe.

Ali tada je počeo opadati, a broj novih dnevnih infekcija sada je gotovo nula.

Ponovo je uporedio to sa kamatnim stopama.

"Čak i ako kamatna stopa i dalje opada, ipak zarađujete. Iznos koji ste uložili ne umanjuje se, samo raste sporije. Kada razgovaraju o bolestima, ljudi se puno plaše jer svakodnevno slušaju o novim slučajevima. Ali činjenica da se stopa zaraze usporava znači da je kraj pandemije blizu".

Prema tome, postoji nekoliko razloga za to.

"U eksponencijalnim modelima rasta pretpostavljate da se novi ljudi mogu zaraziti svaki dan, jer stalno upoznajete nove ljude. Ali, ako se uzme u obzir vaš društveni krug, u osnovi se svakodnevno susrećete s istim ljudima. Možete na primjer upoznati nove ljude u javnom prevozu; ali čak i u autobusu, nakon nekog vremena većina putnika će biti zaražena ili imuna. Još jedan razlog zašto stopa zaraze usporava ima veze sa smjernicama fizičke udaljenosti. Ne zagrlite svaku osobu koju sada sretnete na ulici i izbegavaćete da se susretnete licem u lice s nekim ko ima prehladu, kao što smo to uradili mi", rekao je Levit i dodao:

"Što se više pridržavate, više možete zadržati infekciju pod kontrolom. Dakle, pod tim okolnostima, prevoznik će zaraziti samo 1,5 ljudi svaka tri dana i stopa će nastaviti da opada".

Prema kazivanju Levita, karantin čini razliku, ali na postoje i drugi faktori.

"Znamo da je Kina bila pod gotovo potpunom karantinom, ljudi su samo napustili dom radi kupovine i izbegavali su kontakt sa drugima. U Vuhanu, koji je imao najveći broj slučajeva infekcije u provinciji Hubei, svi su imali šansu da se zaraze, ali samo 3 odsto ih se zarazilo", objasnio je.

"Čak i na Dijamantnoj princezi (brodu virusom pogođenim) stopa zaraze nije bila veća od 20 odsto. Na temelju tih statistika", rekao je Levit.

Zaključio je da su mnogi ljudi prirodno imuni na virus. "Eksplozija slučajeva u Italiji zabrinjava", rekao je Levit, ali procjenjuje da je to rezultat većeg procenta starijih ljudi nego u Kini, Francuskoj ili Španiji.

Kina je to uradila sjajno i uspjela je steći potpunu kontrolu virusa, smatra Levit.

On ne želi da daje globalne prognoze. U Kini, kako je rekao, broj novih infekcija uskoro će dostići nulu, a Južna Koreja je prošla srednja tačka i već tome može vidjeti kraj. Što se tiče ostatka svijeta, još je teško reći, rekao je on.

"Završiće se kada će svi oni koji su bolesni sresti samo ljude koje su već zarazili", zaključio je.

(Kurir.rs)