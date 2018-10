Nobelovu nagradu za mir dobili ginekolog i bivša robinja Islamske države

Dobitnici Nobelove nagrade za mir za 2018. godinu su ginekolog Denis Mukvege i aktivistkinja Nađa Murad, bivša robinja Islamske države, saopštio je Nobelov komitet u Oslu.

Ove godine bilo je čak 331 nominacija, od kojih je 216 pojedinaca a 115 grupa (organizacija).

Nagrada iznosi devet miliona švedskih kruna (milion dolara) i biće dodeljana u Oslu 10. decembra, preneo je Rojters.

Iako je spisak kandidata bio tajan, danima se prognoziralo ko će ove godine biti dobitnik prestižne nagrade.

Kao najveći favoriti na kladionicama bili su predsjednici Sjeverne i Južne Koreje Kim Džong Un i Mun Džae In, zahvaljujući približavanju dveju Koreja i kvota na njih dvojicu je bila najmanja, samo 1,65. Na Donalda Trampa kvota je skoro bila duplo veća 3,60, a na Vladimira Putina čak 20.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM