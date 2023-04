Norveška evakuiše oblast na sjeveru zemlje

Norveške vlasti saopštile su danas da će evakusati neke dijelove oblasti Tromso na sjeveru zemlje zbog opasnosti od lavina i odrona koji su do sada ubili četvoro ljudi, među kojima je i turista iz Slovenije.

Ova odluka je donijeta na osnovu preporuke Norveškog geotehničkog instituta, saopštila je norveška policija na Tviteru i posavjetovala mještane te oblasti i turiste da ostanu u svojim domovima.

Danas su zabilježena dva odrona u oblasti Tromso.

Tri lavine u pomenutoj oblasti su juče usmrtile četvoro ljudi, a jedna osoba se nalazi u kritičnom stanju.

Јuče je od lavine stradala i grupa slovenačkih turista, a jedan od njih je podlegao povredama.

Four Dead in Norway After Avalanches A series of avalanches in the north of Norway have claimed the lives of four people. It is an area popular for ski touring and people are advised to exercise caution under current conditions.https://t.co/H1xiWH9Tub