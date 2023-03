Nosao mumiju i tvrdio da mu je to duhovna djevojka

LIMA - ​Mumija je pronađena u muškarčevoj rashladnoj torbi u Peruu kada ga je policija zaustavila i pretražila zbog pijenja alkohola na kulturnom mjestu.

Tijelo je staro između 600 i 800 godina, a radilo se o muškarcu starom preko 45 godina koji je bio visok oko 1.51 m, prema stručnjacima s kojima se konsultovalo Ministarstvo kulture Perua, a prenosi novinska agencija "EFE".

Prema izvještajima lokalnih medija, policajci su otkrili tijelo zamotano u zavoje i u fetalnom položaju u rashladnoj torbi čovjeka kojem su prišli zbog konzumiranja alkohola na vidikovcu u Punu.

Muškarac je rekao da tijelo, koje je nazvao "Juanita", pripada njemu.

"Spava u mojoj spavaćoj sobi, sa mnom. Tu je moj krevet, televizor, a do njega je Juanita. Ja se brinem za to. To je kao, oprostite na izrazu, kao da je to moja duhovna djevojka", rekao je uhapšeni za jedan medij, prenosi "Sky".