Nosio tange umjesto maske, izbacili ga iz aviona

FORT LODERDEJL - Muškarac sa Floride koji je stavio crvene tange kao masku za lice morao je da napusti avion Junajted erlajnsa, pošto nije ispoštovao obavezu nošenja zaštitne maske.

Od Adama Džena (38) zatraženo je da napusti avion prije poletanja sa aerodroma u Fort Loderdejlu, piše Garadijan.

Džen je za lokalni kanal NBC2 rekao da želi da pokaže, kako je naveo, da je apsurdno prisiljavati putnike da nose maske u avionu, a dozvoljavati im da skinu maske kad jedu i piju u avionu.

"To je glupo. Cijela stvar je pozorište", smatra Džen.

Dodao je da je na ranijim letovima nosio donji veš na licu i da je posadi rekao da je "to maska koja radi svoj posao".

Na snimku incidenta, koji je snimio drugi putnik, vidi se kako posada obavještava Džena da neće moći da ostane u avionu ako zadrži tange na licu.

Poslije rasprave, on je napustio mjesto u avionu.

Here is the Florida Man who took it to the planehttps://t.co/X8rhsSOQhf