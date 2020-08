"Nostradamus" američkih izbora predviđa ko će pobijediti u novembru

Američki predsjednički izbori biće održani u novembru, a dok se datum polako približava objavljuju se brojne prognoze ko će trijumfovati u trci za Bijelu kuću. Alan Lihtman, profesor istoriej na Američkom univerzitetu, poznat je kao "Nostradamus" predsjedničkih izbora pošto je tačno predvideo pobjednika u svakoj trci za Bijelu kuću još od reizbora Ronalda Regana 1984. godine.

Lihtman je i ovog puta objavio svoje predviđanje i to u videu snimljenom za "New York Times" 5. avgusta.

"Predviđanje je da će Donald Tramp izgubiti Bijelu kuću ove godine", rekao je on.

Profesor za svoja predviđanja koristi sistem "13 faktora" koji uključuju ekonomiju, položaj, socijalne nemire i skandale. Na svaki od ovih se može odgvoriti sa "istinit" ili "lažan", a ako je šest ili više faktora označeno sa "lažan", onda neko gubi vlast.

Ti faktori takođe govore i o "harizmi" kandidata.

"Tajna je da pazite na veliku sliku snage i performansa. Ne obraćajte nikakvu pažnju na ankete, radnike, svakodnevne uspone i padove kampanje. To je ono što ovi faktori mjere", rekao je on.

Ankete trenutno pokazuju da pretpostavljeni kandidat demokrata Džo Bajden ima prednost nad predsjednikom Donaldom Trampom, ali kao što pokazuju rezultati prethodnih izbora 2016. godine, ankete mogu biti pogrešne. U to vrijeme su sve ankete predviđae pobjedu Hilari Klinton.

Lihtman je od 1984. godine svaki put pogodio ko će pobijediti na izborima.

Prema njegovom sistemu, Bajden ima sedam faktora, odnosno "ključeva", prednosti, prenio je Telegraf.rs.

Many thought they knew who would win the presidential election in 2016. Professor Allan Lichtman actually did. In this video, Professor Lichtman walks us through the 13 “keys” to winning the White House, and what the keys predict for 2020. https://t.co/oqwVozLvFq pic.twitter.com/JSq0lN8dtB