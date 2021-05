"Nova" Greta, napunila 18 i vratila se s novim rječnikom: S***ani smo

Najpoznatija aktivistkinja protiv klimatskih promjena Greta Tunberg napunila je 18 godina u januaru i sada se vratila užižu javnosti, s drugačijim rječnikom.

Naime u najnovijem spotu ona govori, kao i do sada, o našoj vezi s prirodom koja je prekinuta i o milionima ljudi koji umiru, od kovida-19, ebole...

"Klimatske krize, ekološke, kao i zdravstvene krize su povezane, ali mi više ne vodomo tu vezu između njih, već vidimo samo ono što nam je pred nosom", govori ova aktivistkinja i dodaje: "Ako se ne promijenimo, s***ani smo."

(B92.net)

Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature - we are nature protecting itself. Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq