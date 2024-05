Nova Kaledonija na korak do opšteg rata (VIDEO)

Francuska vlada proglasila je vanredno stanje na Novoj Kaledoniji nakon što danima traju oružani sukobi demonstranata i policije

Vlasti su uvele policijski čas u glavnom gradu Numei i zatvorile glavni aerodrom za komercijalni saobraćaj zbog najvećih nemira na tom ostrvu u Pacifiku u posljednjih 40 godina. Takođe su zabranili javna okupljanja i prodaju alkohola. Zabranjen je i TikTok.

Tokom nemira prema nezvaničnim informacijama poginulo je 10 ljudi dok je više od 200 povrijeđeno. Na snimcima se vide zapaljene zgrade i automobili i blokade na putevima. Među nastradalima su navodno i dva francuska žandarma.

Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 1.800 policajaca i žandarma već prisutno u Novoj Kaledoniji i da stiže još 500 pripadnika specijalnih snaga RAID I GIGN.

Vanredno stanje će omogućiti vlastima da uvedu ograničenja kretanja i sprovedu kućni pritvor i pretrese.

Protesti domorodačke zajednice Kanaka, koja se godinama bori za nezavisnost i čini oko 40 stanovništva, podsjetimo, počeli su u ponedjeljak zbog glasanja u 17.000 kilometara udaljenom francuskom parlamentu o promjenama ustava Nove Kaledonije, koje bi dalo pravo glasa francuskim doseljenicima koji žive na ostrvima duže od 10 godina. Autohtono lokalno stanovništvo smatra da će na taj način biti lišeno uticaja na političke procese u zemlji.

“Posljednja dva dana vidjeli smo nasilje takvih razmjera koje nismo vidjeli 30 godina u Novoj Kaledoniji. To je na neki način obilježavanje kraja 30 godina mira. Narod Kanak se protivi (glasanju u Francuskoj) ne samo zato što je odlučeno u Parizu bez njih već zato što žele da to bude dio pregovora koji bi doveli do novog referenduma o samoopredjeljenju”, rekla je bivši generalni konzul Australije u Novoj Kaledoniji Deniz Fišer za CNN.

Predložene promjene ustava dodale bi hiljade dodatnih birača u biračke spiskove Nove Kaledonije koji nisu ažurirani od kasnih devedesetih. Grupe koje se zalažu za nezavisnost kažu da su promjene pokušaj Francuske da konsoliduje svoju vlast nad arhipelagom.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin optužio je Azerbejdžan da stoji iza separatista dok izvori Politika među francuskim zvaničnicima tvrde da je azerbejdžanska antikolonijalna retorika u velikoj meri inspirisana Moskvom. Pariz je veoma iritiran što Azerbejdžan uz pomoć Inicijativne grupe Baku, koju je osnovao prije godinu dana, kritikuje francuski kolonijalizam i pruža podršku pristalicama nezavisnosti Nove Kaledonije.

Mnogi demonstranti navodno mašu azerbejdžanskim zastavama.

Politiko citira francuskog obavještajnog oficira koji navodi da aktivnost Rusije i Azerbejdžana u Novoj Kaledoniji traje mjesecima.

Nova Kaledonija je jedna od desetak poluautonomnih francuskih teritorija raštrkanih širom Pacifika i Indijskog okeana. Za Pariz je Nova Kaledonija važna vojno i geopolitički, ali i zbog nalazišta nikla, prenosi Kurir.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.