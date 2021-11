Nova Vlada Češke neće usvojiti evro

Naredna češka Vlada neće usvojiti evro, rekao je Zbinjek Stanjura iz Građanskih demokrata Češke (ODS), za kojeg se očekuje da će biti novi ministar finansija Češke.

Iako pet stranaka koje čine koaliciju generalno podržavaju usvajanje evra kao nove valute, to pitanje nije visoko na dnevnom redu u naredne četiri godine.

"Moramo da sredimo naše javne finansije, tako da čak i ako neko želi evro mi to sada ne možemo učiniti jer ne ispunjavamo kriterijume", rekao je Stanjura.

Ministarstvo smatra da češki fiskalni jaz ove godine iznosi 7,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, više nego dvostruko od tri odsto propisanih za pridruživanje zemlje evrozoni.

Stanjura je sada uvidio još jedan razlog za odlaganje uvođenja evra.

"Naš je dugogodišnji stav da treba da usvojimo evro samo kada je to povoljno za Češku, što do sada nije bio slučaj", rekao je on novinarima na televizijskom brifingu.

Koalicija ima za cilj da se plan vlade i raspodjela ministarskih mjesta riješe do 8. novembra, kada će se sastati novoizabrani donji dom parlamenta prvi put.

Stanjurin ODS, najjača članica vjerovatne koalicije, takođe je i najrezervisanija prema evru u bloku koji je osvojio većinu na izborima 8. i 9. oktobra, koji bi trebao da zamijeni aktuelnu vladu premijera Andreja Babiša.

Stranka Pirati, sa druge strane koalicionog spektra u smislu evra i najmanja stranka u koaliciji u nastajanju, obavezala se u svom manifestu da će zemlju dovesti u predvorje evropske valute, mehanizma razmjene ERM-2, u okviru naredne četiri godine.

Nije jasno da li će se u programu nove koalicije koji se očekuje da će biti objavljen sljedeće nedjelje pominjati bilo kakvi koraci ka eventualnom usvajanju evra.