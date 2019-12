Nova afera: Štrahe godinama primao torbe pune keša

Bivši austrijski kancelar i nekadašnji lider FPO Hajnc Kristijan Štrahe dobijao je kofere pune evra, pišu njemački mediji koji su otkrili aferu Ibica.

Zbog te afere, podsjetimo, Štrahe je ostao bez svih funkcija, a Austrija je završila sa izborima.

Ali dva medija koja su razotkrila cijelu aferu, "Špigl" i minhenski "Zidojče cajtung" nemaju namjeru da se na tome zaustave.

Oni su došli u pojsed ekskluzivnih fotografija za koje tvrde da prikazuju sportske torbe pune novca, odnosno evra u apoenima od 50 i 100, koje je primao Štrahe u nekoliko navrata i to prije izbijanja afere "Ibica".

Fotografije im je dostavila osoba čiji identitet su zaštitili, ali se navodi da je to bila osoba vrlo bliska sa Štraheom. Nagađa se da je najvjerovatnije riječ o njegovom tjelohranitelju, budući da su sve fotografije snimljene "smartfonom" iz neposredne blizine.

"Špigl onlajn" ističe da je provjera fotografija trajala mjesecima, kao i identiteta osobe koja ih je dostavila i da je na tom poslu bio angažovan cijeli tim stručnjaka iz istrage o aferi "Ibica", kao i samih novinara.

Na kraju je potvrđeno da su fotografije autentične, kao i koje godine su nastale i gdje je tačno izvršena primopredaja.

Bags of Cash: Ex-FPÖ Head Strache Hit by New Corruption Allegations https://t.co/4IfsjCbrVe pic.twitter.com/ZhdCp94m2y