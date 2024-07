Nova analiza: Na Trampovom skupu pucano iz tri oružja

​Forenzička analiza pokazala je da je na skupu Donalda Trampa pucano iz čak tri tipa oružja, dok je FBI je u nedjelju rekao da je ubica djelovao sam.

Prva tri pucnja su bila u skladu s navodnim oružjem A, sljedećih pet je bilo u skladu s navodnim oružjem B, a konačni "akustični impuls" vjerovatno je proizvelo oružje C, prema audio analizi Kataline Grigorasa, direktora Nacionalnog centra za medije Forenzičari na Univerzitetu Kolorado u Denveru i Kola Vajtkotona, višeg stručnog istraživača na istoj instituciji.

Audio analiza je takođe potvrdila da je napadač bio na oko 360 do 393 stope (nešto više od sto metara) od podijuma, prema ocjeni forenzičarskog eksperta Roberta Maera.

Ovaj zaključak je u skladu s analizom CNN-a da je napadač bio na krovu 393 do 492 stope od podijuma kada su odjeknuli pucnji.

Snimci su primjer sekvence, tipične kada zvuk supersoničnog metka prođe kroz membranu mikrofona, prije dolaska odgovarajućeg zvuka praska, rekao je Maer, koji predaje audio forenziku na Državnom univerzitetu Montana, za CNN.

Vrijeme između ovih sekvenci postavlja strijelca na 110 do 120 metara od mikrofona, rekao je Maher, pod pretpostavkom da se metak kreće prosječnom brzinom od 800 do 1.000 metara u sekundi, što je ekvivalent od 2.600 do 3.280 stopa u sekundi, prenosi CNN.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.