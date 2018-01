Nova biografija francuske prve dame

PARIZ - U novoj biografiji prve dame Francuske Brižit Makron piše da je njen suprug napisao pikantan roman inspirisan početkom njihove romanse, kada je Emanuel Makron bio još uvek tinejdžer, a ona bila njegova učiteljica drame, u to vrijeme udata za drugog muškarca.

Makron, koji je napunio 40 godina prošlog mjeseca, zaljubio se u Brižit tokom proba za školsku predstavu u školi u gradiću Amijensu, uprkos neodobravanju njegovih roditelja da bude u vezi sa 24 godine starijom ženom, prenio je Rojters.



Knjiga "Brižit Makron, oslobođena žena", koja će biti objavljena slijedeće sedmice, navodi riječi komšije iz Makronovog rodnog grada, koji je ispričao da je Brižit prekucala 300 strana njegovog rukopisa.



"To je bio smio, po malo nepristojan roman. Naravno, imena nisu bila ista ali mislim da mu je bilo neophodno da izrazi to što je tada osećao", rekao je neimenovani komšija.



Portparolka u Makronovoj kancelariji odbila je da komentariše te navode.



Makronove literarne ambicije iz mladićkog doba su dobro poznate i on je napisao najmanje dva neobjavljena rada prije nego što je objavio knjigu "Revolucija" tokom njegove izborne kampanje.



Makron je prošle godine izjavio za jedan časopis da nije tražio izdavača za svoje ranije radove jer nije bio zadovoljan njima.



Upitan tada da li žali jer nije postao pisac, Makron je rekao "Moj život još nije završen".