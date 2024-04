Nova drama Boingovog aviona: Prilikom polijetanja otpao poklopac motora i udario u krilo (VIDEO)

Avion Boing 737-800 američke kompanije "Sautvest erlajz" morao je prinudno da sleti nakon što se poklopac motora otkačio prilikom polijetanja i udario u krilo letjelice.

ABC njuz prenosi da je Federalna administracija za avijaciju (FAA) saopštila da se incident desio juče ujutru kada je avion poletio sa Međunarodnog aerodroma u Denveru ka Hjustonu.

Navodi se da FAA istražuje šta se dogodilo, a da je osoblje u letjelici izjavilo da je "poklopac motora otpao tokom polijetanja i udario u krilo".

Iz "Sautvest erlajnza" je saopšteno da je avion "bezbjedno sletio nakon što je imao mehanički problem".

Navodi se da su putnicima bukirani drugi letovi, a da tehničko osoblje pregleda letjelicu.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su načinili putnici u letjelici prilikom polijetanja, a na kojima se vidi kako se poklopac aviona klati pod udarima vjetra.

“Sve se raspalo”, čuje se u klipu Liza, jedna od putnica koja je snimala incident.

Ona je za ABC njuz navela da se poklopac motora "odlijepio u prvih deset minuta" leta.

Drugi putnik Kuper Glas kazao je američkoj televiziji da je ovo iskustvo bilo "zastrašujuće".

“Ljudi nasuprot meni su počeli da viču ka stjuardesama i pokazuju im štetu”, naveo je Glas koji je pohvalio pilota da je "obavio odličan posao prilikom slijetanja".

BREAKING: A Southwest Airlines Boeing 737 was forced to make an emergency landing in Denver, Colorado after parts of its engine cowling came loose. @RealTimeDailyNews pic.twitter.com/OGBpl5cIDw