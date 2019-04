Nova ekplozija na Šri Lanki: U blizini crkve eksplodirao kombi

​KOLOMBO - U blizini crkve u glavnom gradu Šri Lanke, Kolombu, koja je bila na meti napada na Uskrs, danas je eksplodirao kombi, kada je specijalna jedinica pokušala da deaktivira bombu koja se nalazila u njemu, javlja Rojters.

"Kombi je eksplodirao kada je jedinica za deaktiviranje eksplozivnih naprava Specijalnih jedinica i vazdušne odbrane pokušala da deaktivira bombu", rekao je očevidac.

Portparol snaga bezbjednosti nije bio u mogućnosti da da komentar.

Prema posljednjim podacima, u samoubilačkim napadima na crkve i luksuzne hotele u Šri Lank u nedjelju život je izgubilo 290, a oko 500 ljudi je ranjeno.

#Explosion at Kotahena a short while ago was while an explosive device in a parked van was being defused by STF bomb disposal units - Police Spokesman! #lka #srilanka pic.twitter.com/xQStcFeh1v