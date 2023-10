Nova masovna pucnjava u Americi: Dvoje ubijeno, 18 u bolnici (VIDEO)

TAMPA - Dvoje ljudi je ubijeno, a 18 je završilo u bolnici poslije nove masovne pucnjave u Americi koja se dogodila tokom obilježavanja Noći vještica na Floridi.

Pucnjava se dogodila u gradu Tampa, u kraju poznatom kao Ibor siti, kada je na ulici, gdje je bilo na stotine prolaznika, došlo do obračuna dvije naoružane grupe ljudi.

Pucnjava je izbila oko tri sata ujutro u kraju grada poznatom po velikom broju barova i noćnih klubova, prenio je AP.

Zbog pucnjave je došlo do stampeda, u kojem je povrijeđen određeni broj ljudi koji su hospitalizovani, prenosi B92.

Jedan osumnjičeni je uhapšen, dok policija istražuje koliko je ljudi bilo umiješano i zbog čega je pucnjava izbila.

U srijedu naveče Robert R. Kard (40) ubio je najmanje 22 ljudi, a ranio između 50 i 60, u masovnim pucnjavama u restoranu i kuglani u gradu Luiston, u američkoj saveznoj državi Mejn.

"Nakon velike portage nađen je mrtav u šumi oko osam milja udaljenoj od mjesta masakra. Uzrok smrti bila je rana od vatrenog oružja koju je nanio samom sebi", a tijelo Roberta Karda je nađeno u blizini fabrike iz koje je nedavno bio otpušten, saopštio je Majkl Sosčak, komesar za javnu bezbjednost Mejna.

