Nova pucnjava u Americi, sedam ljudi ubijeno u Dejtonu

DEJTON - Masovna pucnjava dogodila se u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Dejtonu (Ohajo), gdje je do sada prijavljeno sedam smrtnih slučajeva.

Nova pucnjava uslijedila je manje od 24 sata nakon masakra u Teksasu u kojem je poginulo 20 osoba, a 26 ranjeno.

Pucnjava je prijavljena u regiji East 5th ulice u Oregon distriktu. Prema prvim izvještajima, policija je uspjelada obuzda napadača koji je ili zadržan u pritvoru ili mrtav, javljaju američki mediji.

U pucnjavi je navodno učestvovalo više napadača, a neki izvještaji kažu da je policija tražila muškarca s maskom.

Neposredno nakon pucnjave, lokalne bolnice upozorene su da im stiže nekoliko pacijenata s povredama od vatrenog oružja, ali, nažalost, njih sedam nije se uspjelo izboriti za život.

