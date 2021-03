Nova pucnjava u SAD: Napadač ubio deset osoba u supermarketu

BOLDER - Naoružani napadač pucao je u supermarketu i ubio desetoro ljudi u Bolderu, u američkoj državi Kolorado, uključujući policajca koji je stigao na mjesto događaja, a potom je osumnjičeni uhapšen.

Ovo je bila druga smrtonosna masovna pucnjava u SAD u posljednjih sedam dana.

Policija za sada nije objavila mnogo detalja o događaju i nije poznat motiv napada koji se desio oko 15.00 časova po lokalnom vremenu u supermarketu "King supers" u mjestu koje je udaljeno 45 kilometara sjeverozapadno od Denvera.

Uplašeni kupci i zaposleni bježali su u potrazi za zaklonom dok su policajci pristizali na lice mjesta. Dva kilometra dalje nalazi se kampus Univerziteta Kolorado.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E