Nova pucnjava u školi u Americi

MERILEND - U srednjoj školi "Grejt Mils" u Merilendu došlo je do pucnjava, a televizija "Fox" piše da ima povrijeđenih ne navodeći detaljnije informacije.

Područje oko škole je blokirano i iz policije su apelovali na roditelje i ostale građane da se ne približavaju.

Pojedini izvori navode da u pucnjavi ima mrtvih, međutim za to zvanične potvrde još uvijek nema.

Šerif okruga Sent Meri rekao je za "Time" da je incident prijavljen, ali nije želio da govori da li ima mrtvih i ranjenih.

Portparol kancelarije šerifa izjavila je da trenutno nema informacija šta se tačno dogodilo i da li ima povrijeđenih, ističući da je akcija u toku.

Učenik Džonatan Friz izjavio je za "CNN" da je tokom incidenta bio zaključan u kabinetu za matematiku.

"Policija je išla od učionice do učionice, a onda sprovodila učenike napolje. Još uvijek sam potresen", rekao je on.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School