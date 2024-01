Nova pucnjava u srednjoj školi u Americi, ima žrtava (VIDEO)

PERI - U srednjoj školi Peri u istoimenom gradu u Ajovi ima više žrtava nakon izvještaja o pucnjavi, javljaju američki mediji.

Kancelarija šerifa okruga Dalas potvrdila je istragu pucnjave, ali je rekla da za sada nema drugih informacija.

Ulice u nekoliko blokova su blokirane i primijećen je medicinski helikopter kako slijeće na školu.

Portparol grada Kris Kohea rekao je da je i osnovna škola koja se nalazi u blizini zaključana i da su svi tamošnji učenici zadržani u svojim učionicama.

Kruže izvještaji američkih medija da je osumnjičeni "oboren sa prostrijelnom ranom koju je sam sebi nanio", odnosno da se ubio, ali vlasti to još nisu potvrdile.

Takođe su objavljeni izvještaji o više helikoptera na licu mesta kako bi pomogli u transportu nekoliko kritično povrijeđenih osoba za koje se tvrdi da su zadobile povrede od vatrenog oružja.

Srednja škola Peri je dio školskog okruga Peri komjuniti, koji se nalazi oko 40 kilometara sjeverozapadno od De Mojna. U školu ide oko 1.785 učenika, navodi se na njegovoj veb stranici, prenosi Telegraf.rs.

