Nova ruska bomba pravi veliku razliku u ratu (VIDEO)

DONJECK - Rusija je počela koristiti snažnu vazdušnu bombu koja je desetkovala ukrajinsku obranu i narušila ravnotežu na prvim crtama fronta.

To je učinjeno pretvaranjem jednostavnog oružja iz sovjetske ere u leteću bombu koja može napraviti krater širok petnaest metara.

Bomba se zove FAB-1500, oružje je od 1,5 tona, a gotovo polovina se sastoji od eksploziva. Ispušta se iz borbenih aviona s udaljenosti od 60-70 kilometara, izvan dometa većine ukrajinskih protivvazdušnih oružja. FAB-1500 još je jedan primjer kako Rusija vodi rat u Ukrajini, nanoseći golema razaranja prije nego što pokuša zauzeti teritoriju, piše CNN.

Nedavni snimci s fronta u Donjeckoj regiji ilustriraju ogromnu snagu ovih bombi koje su pogađale termoelektrane, fabrike i nebodere - mjesta s kojih Ukrajinci koordinišu svoju obranu.

FAB-1500 usmjerava se prema svojoj meti pomoću sistema za navođenje i preklopnih krila koja mu omogućuju da klizi prema njoj.

Josef Trevitik, koji je pisao o razvoju bombe za TheWarZone, kaže da ovo oružje "nudi novu i daleko destruktivniju opciju izdvojenog udara za mnoge ruske taktičke avione, dok takođerpomaže pilotima da ostanu dalje od neprijateljske obrane".

Jedan vojnik iz ukrajinske 46. samostalne vazdušno-mobilne brigade iz grada Krasnohorivke prošle sedmice je rekao sljedeće za CNN:

"Ranije smo bili granatirani samo artiljerijom. Sada su Rusi počeli napadati grad agresivnije i koristiti sredstva poput FAB-1500. Zašto to koriste? Zato što nanosi vrlo ozbiljnu štetu. Ako preživiš, sigurno ćeš zadobiti kontuzije. To stavlja velik pritisak na moral vojnika. Ne mogu svi naši momci to izdržati iako su se do sada više-manje navikli na FAB-500. FAB-1500 je pakao."

Masovno korištenje FAB bombi kod Avdejevke

Korištenje FAB bombi postalo je ključni element u ruskoj ofanzivi u Donjeckoj regiji, posebno u sravnjivanju sa zemljom ukrajinske obrane oko Avdejevke, koja je pala u oktobru.

"Uoči i tijekom bitke za Avdijivku stotine vazdušnih bombi lansirane su u roku od nekoliko dana. Samo u 48 sati u pravcu Avdejevke korišteno ih je 250", rekao je Jurij Ihnat, portparol ukrajinskih vazdušnih snaga za CNN.

FAB-1500 je najmoćniji u porodici "glupih bombi" iz sovjetske ere koje se sada u fabrici blizu Moskve prilagođavaju u jeftinu, ali moćnu verziju projektila.

Džastin Bronk, viši naučni saradnik na Royal United Services Instituteu u Londonu, kaže da je "proizvodnja kliznih bombi usko grlo, dok osnovni eksplozivni paket Rusi imaju u ogromnom broju".

Dakle, Rusi imaju vrlo jaku vatrenu moć kojom mogu djelovati na fiksnu obranu, povećavajući ukrajinske žrtve, iako još uvijek nedovoljno da iz temelja promijene bojište.

"Ovo nije jeftina ili brza transformacija, ali ipak je puno manje od miliona dolara, koliko košta projektil. To je sitniš u poređenju s cijenom projektila", rekao je Ihnat za CNN.

Ruski vojni blogeri počeli su govoriti o oružju prošlog septembra, kada se testirala njegova tačnost. Telegram kanal Fighterbomber primijetio je da je nakon mnogo mjeseci pokušaja i pogrešaka FAB-1500 prvi put precizno pogodio svoju metu na frontu.

Fighterbomber, koji je blizak ruskoj vojsci i ima gotovo pola miliona pretplatnika, tvrdi da je novorazvijeni klizni komplet povećao domet bombi. Takođe je potvrdio da je FAB-1500 bio precizan unutar pet metara.

U roku od nekoliko sedmica ukrajinski i ruski izvori govorili su o korištenju masivne bombe u Hersonu na jugu i Harkovu na sjeveru.

Fabriku posjetio i Šojgu

Zatim je u januaru ruski ministar obrane Sergej Šojgu viđen u obilasku fabrike JSC Tactical Missiles Corporation , velikog proizvođača oružja, u moskovskoj regiji, gdje su mu pokazana sklopiva krila razvijena za bombu.

Kompanija je rekla da je razvila "visoko preciznu" municiju pretvarajući stare bombe slobodnog pada u oružje koje će kliziti do cilja.

Direktor fabrike ponosno je izvijestio Šojgua da je produktivnost porasla za 40 % jer se prešlo na proizvodnju 24/7.

Bronk napominje da se konvertirane FAB bombe mogu koristiti samo protiv fiksnih ciljeva, ali u žestokom ratu na istoku glavni ukrajinski položaji su opšte poznati Rusima.

Ruski avioni koji šalju ove bombe nisu neranjivi. Ukrajinske vazdušne snage tvrde da su u prošlim sedmicama oborile nekoliko lovaca Su-34.

Ali, većina ukrajinske protivvazušne obrane nema domet da bi mogla pogoditi avione udaljene 70-ak kilometara.

Problemi za ukrajinsku PVO

"Naša PVO postaje sve jača, ali još uvijek nemamo dovoljno kapaciteta. Njihov cilj nije samo pogoditi naše položaje na prvoj crti već vođene klizne bombe lete dalje iza naših branitelja kako bi pogodile komandna mjesta, zalihe, municiju i tako dalje", rekao je Ihnat.

"Bombarderi Su-35 i Su-34 ne prilaze toliko blizu koliko bismo željeli. Ipak, da imamo više dalekometne PVO, mogli bismo srušiti ove avione dalje od svojih linija", dodao je.

Bronk kaže da je razvoj klizećih bombi dao Rusima mogućnost da učinkovitije koriste svoje taktičke vazdušne snage (za razliku od bombardera dugog dometa) nakon njihove ograničene uloge u prvoj fazi rata. On kaže da je američki Patriot praktično jedina obrana koja ima domet da se suprotstavi ovoj prijetnji, ali Ukrajinci imaju ograničen broj tog oružja. A rakete koje koriste Patrioti nedostaju im zbog kašnjenja američkog Kongresa u usvajanju daljeg paketa vojne pomoći Ukrajini.

Naizgled neiscrpne zalihe

Ukrajinski zvaničnici, od predsjednika Volodimira Zelenskog naniže, gotovo svakodnevno traže PVO oružje većeg dometa kako bi se Ukrajina obranila od ruske vazdušne prijetnje. Borbeni avioni F-16 na kojima sada treniraju ukrajinski piloti vjerovatno neće poletjeti iznad Ukrajine do druge polovine ove godine, ali bi mogli prisiliti ruske borbene avione da se drže podalje.

U međuvremenu su ukrajinske snage na prvim linijama, posebno u Donjecku, izložene snažnim ruskim vazdušnim udarima - ponekad više od 100 u jednom danu.

Baš kao što su Rusi prethodno izbrisali ukrajinske položaje intenzivnom artiljerijom, sada koriste naizgled neiscrpne zalihe ovih razornih bombi kako bi ostavili ukrajinske snage bez sredstava za obranu i bez skloništa, prenosi Index.hr.

