Nove mjere u Austriji od 27. decembra

​BEČ - Austrija će, usljed širenja omikron soja korona virusa, od 27. decembra pooštriti epidemiološke mjere, najavila je šefica ekspertske radne grupe "Gecko" Katarina Rajh.

Rajh je, na pres konferenciji, ukazala da je "Gecko" predstavio vladi i pokrajinama preporuke koje su podržane, a koje predviđaju pooštravanje mjera, kako bi se spriječilo brzo širenje omikron soja u Austriji.

"Vidimo u mnogim zemljama, a i u našim prognozama da zbog širenja omikron soja dolazi do drastičnih promijena epidemiološke situacije. Ne znamo još mnogo o omikron soju, ali znamo da se brzo širi i zato moramo brzo da reagujemo. Donijeli smo zbog toga preporuke kako se kratkoročno ophoditi prema toj opasnosti", objasnila je ona.

Rajh je rekla da je neophodno sprovesti pripreme za dolazak omikron soja, koji je već prisutan u Austriji.

S tim u vezi, prenijela je, da je donijeta odluka da se od 27. decembra skrati radno vrijeme gastronomiji do 22 sati.

Rajh je objasnila da će u gastronomiji i dalje važiti "2G" pravilo, a to znači da mogu ući samo vakcinisani ili izliječeni.

Ta mjera, podvukla je, važiće i 31. decembra, to jest u novogodišnjoj noći.

"Želimo da slavite Novu godinu samo u najužem krugu, da se sastajete samo sa vakcinisanima", objasnila je odluku.

Kada je riječ o manifestacijama, to jest o okupljanjima, prema njenim riječima ona predstavljaju najveći rizik.

Zato je dogovoreno da se za okupljanja na zatvorenom bez mjesta za sjedenje maksimalan broj prisutnih ograniči na 25, uz primjenu "2G" pravila i obavezu nošenja FFP2 maski.

U zatvorenom sa obavezno određenim mjestima za sjedenje za skupove do 500 ljudi primjenjuje se "2G" pravilo, za okupljanja sa do 1.000 ljudi "2G plus" pravilo, a to znači da prisutni pored sertifikata o vakcinaciji ili izlječenju moraju imati i negativan PCR test.

Za okupljanja sa maksimalnim brojem prisutnih od 2.000 ljudi, u zatvorenom prostoru sa mjestima za sjedenje, važiće pravilo da mogu prisustvovati samo lica koja su primila i treću, buster dozu.

Na otvorenom bez mjesta za sjedenje za skup do 500 osoba važiće "2G" pravilo i nošenje FFP2 maski.

Za skupove na otvorenom sa određenim mjestima za sjedenje za do 1.000 ljudi primjenjivaće se "2G plus" pravilo, a za skup do 2.000 ljudi pravilo da mogu ući samo lica koja su primila buster dozu.

Takođe, prenijela je Rajh, dogovoreno je i pooštravanje režima ulaska u zemlju.

"Iako je omikron soj već prisutan u želji, želimo novim mjerama da spriječimo dalje unošenje. Zato smo se odlučili da proširimo listu zemalja u kojima je prisutan novi soj na Veliku Britaniju, Holandiju, Dansku i Norvešku. Iz tih zemalja će moći da, bez karantina, uđu u Austriju samo osobe koje su primile buster dozu, uz negativan PCR test", objasnila je ona.

Pošto je najavila da će sljedeći sastanak na kojem će se razmatrati epidemiološka situacija održati početkom iduće nedjelje, upitana da li se planira novi lokdaun, Rajh je kazala da se to u ovom trenutku ne može reći.

"Na osnovu razvoja u vezi omikron soja donosićemo sve dalje mjere", naglasila je ona.