DONJECK - Ruske snage postigle su značajne napretke oko Selidova posljednjih dana, prema Institutu za proučavanje rata (ISW), čija karta prikazuje najnovije stanje na prvoj liniji u regiji Donjeck.

Geolocirani snimci od utorka i srijede prikazuju rusko napredovanje na sjeveroistoku grada, uz prisutnost 114. motorizovane pješačke brigade ruske vojske u tom području. ISW-ova karta pokazuje ruska ovosedmična osvajanja, uključujući zauzimanje gradova Izmajlivke, Krasnog Jara i Hrodivke.

Ruski vojni bloger pod imenom Two Majors objavio je video na Telegramu za koji tvrdi da prikazuje 433. motorizovanu pješačku brigadu u gradu.

"Odlučnim djelovanjem naše trupe su probile obranu Oružanih snaga Ukrajine u centru grada. Vojska se sad kreće prema zapadu", objavio je.

Russian forces have made significant tactical advances into and around Selydove in recent days, but the Russian military command's apparent focus on securing Selydove has come at the expense of Russian forces' ability to sustain a meaningful offensive drive directly on Pokrovsk —… https://t.co/whpoN7H2W4 pic.twitter.com/HzZ9EoKYbE