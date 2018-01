Nove šokantne tvrdnje iz knjige o Trampu: Bijela kuća krije da je predsjednik teško bolestan

VAŠINGTON - Novinar Majkl Volf, autor knjige "Fire and Fury" o prvoj godini predsjedništva Donalda Trampa, izazvao je pravi haos svojim tvrdnjama o američkom predsjedniku.

Jedna od najšokantnija je svakako ona u kojoj ističe da 71-godišnji Donald nije "psihički sposoban" da obavlja svoju dužnost, piše "Daily Mail".

Naime, Volf ističe da je to jedini logičan zaključak koji se nameće iz činjenice da je Tramp sve češće i pojačano zaboravan, kako ponavlja jedne te iste priče od riječi do riječi nekoliko puta u deset minuta, a kao dodatak na sve to ne prepoznaje svoje stare prijatelje.

Navodno, da bi se njegove zdravstvene smetnje sakrile od javnosti, Volf tvrdi da je Bijela kuća osmislila plan još prošle jeseni po kojem svi koji žele intervju s predsjednikom moraju unaprijed poslati pitanja koja će mu postaviti. Od haotičnih tvitova do nerazumljivog govora, Trampovo mentalno stanje konstantno te propitkuje.

Grupa psihijatara upozorila je Kongres na to, kako smatraju, da Donald Tramp kao predsjednik predstavlja "očigledno jasnu opasnost" po svijet. Među njima našla se i dr. Bendi Li s Jejla, koja se navodno istovremeno konsultovala sa Demokratskom strankom u Kongresu oko organizacije stručnog panela o savjetima u vezi s predsjednikovim mentalnim zdravljem.

"Više nije potrebno biti psihijatar da prepoznate uzbunjujuće obrasce ponašanja impulsivnog, bezobzirnog i narcisoidnog ponašanja, nezavisno od dijagnoze, koje u slučaju predsjednika Trampa prijete svijetu. Smatramo da smo upravo sad u jasnoj opasnosti, posebno zbog stanja sa Sjevernom Korejom i predsjednikovim ovlaštenjima nad američkim nuklearnim naoružanjem", rekla je Li.

Volf je Trampu zadao novi udarac svojoj novoj kolumni, napisavši:

"Svi smo bolno svjesni pojačanja intenziteta njegovih ponavljanja. Prije bi se ponavljao svakih 30 minuta, od riječi do riječi i identičnih izraza lica, iste tri priče. Sad se to događa svakih 10 minuta, poput nekakve bolesne opsesije. U odmaralištu Mar-a-Lago, prije Nove godine, Tramp nije prepoznao svoje stare prijatelje, što upućuje na pogoršanje bolesti za koju se pretpostavlja da je psihičke ili neurološke prirode".

Volf ističe da je direktor komunikacija Bijele kuće Houp Hiks posebno fokusiran na Trampova ponavljanja i lapsuse i da je on taj koji je zadužen "da ga dovodi u red".

(Express.hr)