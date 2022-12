Nove teorije o padu aviona prije osam godina: Pilot ga namjerno oborio

KUALA LUMPUR - Nakon što je jedan ribar na Madagaskaru slučajno pronašao vrata zadnjeg trapa malezijskog aviona boing 777, koji je 2014. misteriozno nestao s radara, pojavile su se nove teorije o tome šta se dogodilo tog kobnog dana.

Avion "Malaysian Airlinesa", boing 777, na letu MH370, nestao je bez traga 8. marta 2014, nedugo nakon polijetanja iz Kuala Lumpura za Peking. U njemu je bilo 239 ljudi, 12 malezijskih članova posade, kao i 227 putnika koji su dolazili iz 14 različitih zemalja. Pretpostavlja se da su svi mrtvi.

Ni dan-danas nema zvaničnog objašnjenja šta se tačno dogodilo kada je letjelica nestala s radara.

Početkom ove godine mediji su prenijeli i da su aviostručnjaci bili ubijeđeni da su pomoću sofisticirane radiotehnologije napokon otkrili mjesto gdje je pao taj avion.

Tada je otkriveno i da je malezijski avion imao neobičnu putanju, zbog čega su posumnjali da ga je neko pratio.

Razne teorije kruže otkad je putnički avion "Malaysian Airlinesa" sa leta MH370 pao iznad Indijskog okeana.

Najuvreženija teorija odnosi se na pilota Zahariju Ahmada Šahanda i sugeriše da je u pitanju namjerni čin.

Vrata sa zadnjeg trapa aviona pronađena su prošlog mjeseca kod jednog madagaskarskog ribara. Prema riječima stručnjaka, to je prvi pronađeni dokaz koji sugeriše da je jedan od pilota "Malaysian Airlinesa" namjerno oborio avion. Zvaničnici nisu objavili pronalazak ključnog dokaza do ponedjeljka, ali to je već podstaklo pozive prema daljoj istrazi nestanka aviona.

Vrata su identifikovana kao dio boinga 777, prenio je Dnevnik.hr, što, kažu stručnjaci, čini vrlo vjerovatnim da je zadnji trap, odnosno točkovi, aviona bio spušten kada se avion srušio u okean, naveo je list "Times".

Boing 777 nestao je sa radarskih ekrana dok je letio iz Kuala Lumpura za Peking. Avion je neočekivano skrenuo sa planirane putanje leta i umjesto toga bio je praćen na vojnom radaru iznad tjesnaca Malaka prije nego što je izgubljen kontakt.

Nakon godina pitanja o uzroku, analiza Ričarda Godfrija, britanskog inženjera, i Blejna Gibsona, Amerikanca koji traga za olupinom MH370, sugeriše da je avion srušen brzo i s namjerom.

Ako bi putnički avion bio prisiljen da hitno sleti na vodu, piloti su obučeni da drže strajni trap aviona uvučenim za kontrolisani sudar pri maloj brzini.

Stručnjaci su sada rekli, na osnovu novih dokaza, da se vjeruje da zakrilca na MH370 nisu bila uvučena kada je sletio u južni Indijski okean.

Namjernim izvlačenjem zadnjeg trapa jedan od pilota vjerovatno je izazvao trenutni raspad trupa aviona. To bi takođe povećalo šanse za brzo potonuće aviona.

"Kombinacija udarca pri velikoj brzini osmišljenog da razbije letjelicu i produženog stajnog trapa osmišljenog da potopi letjelicu što je brže moguće pokazuju jasnu namjeru da se sakriju dokazi nesreće", kazali su stručnjaci. (B92)