Novi Meksiko istražuje ima li zakopanih tijela kod Epstinovog ranča (VIDEO)

Ministarstvo pravde savezne države Novi Meksiko saopštilo je da istražuje navode iz nedavno objavljenih dokumenata američkog Ministarstva pravde prema kojima je Džefri Epstin navodno naredio da se tijela dvije strane djevojke zakopaju u blizini njegovog ranča Zorro.

Šta se dešava:

Novi Meksiko traži neredigovani e-mail iz 2019. godine

Optužbe potiču iz anonimne poruke poslate radijskom voditelju

FBI potvrdio da je prijava zaprimljena, ali bez javnih nalaza

Pokrenuta posebna komisija za istragu dešavanja na ranču Zorro

Optužbe potiču iz anonimnog e-maila iz 2019. godine i zasad nisu potvrđene.

Optužbe pa istraga

Ministarstvo pravde Novog Meksika potvrdilo je da je pokrenulo istragu povodom optužbi koje su se pojavile u najnovijem setu dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD-a.

Portparolka državnog Ministarstva pravde Lauren Rodriguez izjavila je da su od federalnih vlasti zatražili neredigovanu verziju e-maila iz 2019. godine u kojem se iznose tvrdnje da je Epstin navodno naredio da se tijela dvije djevojke iz inostranstva zakopaju „negdje u brdima izvan Zorra“.

„Aktivno istražujemo ovu optužbu i sprovodimo širu reviziju u svjetlu najnovijeg objavljivanja dokumenata Ministarstva pravde SAD-a“, navela je Rodriguez u pisanom odgovoru medijima.

Ministarstvo pravde SAD-a nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, dok je FBI odbio da komentariše slučaj.

Anonimni e-mail i zahtjev za bitcoin

Redigovani e-mail, koji je dio nedavno objavljenih Epstinovih dosijea, poslan je nekoliko mjeseci nakon njegove smrti radijskom voditelju iz Novog Meksika Ediju Aragonu. Pošiljalac je tvrdio da je bivši zaposlenik ranča Zorro i zatražio isplatu jednog bitcoina u zamjenu za navodne video-snimke seksualnog zlostavljanja maloljetnica.

U poruci se navodi da su dvije strane djevojke preminule „davljenjem tokom grubog, fetišističkog seksa“ i da su zakopane po Epstinovom naređenju.

Aragon je izjavio da je e-mail odmah proslijedio FBI-ju i da nije izvršio nikakvu uplatu niti je kasnije imao kontakt sa pošiljaocem.

U dokumentima je objavljen i izvještaj FBI-ja iz 2021. godine u kojem se potvrđuje da je Aragon prijavio poruku federalnim vlastima. Međutim, Reuters navodi da u ostalim dokumentima nema dodatnih referenci koje bi potvrdile ove tvrdnje niti detalja o eventualnim rezultatima istrage.

Upozorenje Ministarstva pravde SAD

Američko Ministarstvo pravde je ranije upozorilo da dio objavljenih materijala iz istrage o Epstinu sadrži „neistinite i senzacionalističke tvrdnje“, uključujući anonimne optužbe koje istražitelji nisu potvrdili ili su u nekim slučajevima ocijenjene kao netačne.

Za sada nema javno objavljenih dokaza o pronalasku tijela niti potvrde da su optužbe utemeljene.

Pokrenuta „komisija za istinu“ o ranču Zorro

Dan prije objave o istrazi, zakonodavno tijelo Novog Meksika usvojilo je zakon kojim se pokreće prva sveobuhvatna istraga o navodima da je Epstin više od dvije decenije seksualno zlostavljao djevojke i žene na ranču Zorro, koji se nalazi oko 48 kilometara južno od Santa Fea.

Komisija, koju čine četiri zakonodavca, ima budžet od 2,5 miliona dolara i ovlašćenja za izdavanje sudskih poziva. Cilj je identifikovati goste ranča i državne zvaničnike koji su mogli znati za navodne zloupotrebe ili u njima učestvovati.

Epstin je umro u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, a njegova smrt je zvanično proglašena samoubistvom.