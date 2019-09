Novi Trampov gaf: Čestitao Poljskoj izbijanje Drugog svjetskog rata

Dok Poljaci tuguju, podsjećajući se na invaziju nacističke Njemačke prije 80 godina, američki predsjednik Donald Tramp otkazao je posjetu Varšavi, a sada je čestitao Poljskoj na ovom tmurnom datumu, piše "Newsweek".

Događaji koji su označili početak Drugog svjetskog rata obilježavaju se u Varšavi od 1. septembra.

Umjesto Trampa, koji je zbog uragana Dorijan odlučio da ostane u Sjedinjenim Američkim Državama i ode na partiju golfa, u Poljsku je stigao potpredsjednik Majk Pens.

Tramp je poslao čudnu poruku "poljskim prijateljima", prenosi "Radiosarajevo.ba".

"U međuvremenu, želim samo čestitati Poljskoj. Ovo je sjajna zemlja sa divnim ljudima. Volimo naše poljske prijatelje", rekao je Tramp.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2? TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland" [Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7