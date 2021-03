Novi Zeland pogodio zemljotres od 7,3 stepena, izdato upozorenje na cunami

VELINGTON - Zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio je Novi Zeland, saopštio je Seizmološki savez SAD, a izdato je i upozorenje za mogući cunami.

Cunami talasi se mogu formirati na 270 kilometara od epicentra zemljotresa, saopštio je Pacifički centar za upozorenje od cunamija.

NBC njuz penosi da je epicentar zemljotresa sjeveroistočno od Novog Zelanda (istočno od Oklenda), a vlasti ostrvske zemlje su upozorile građane koje žive blizu obale da se što prije popnu na obližnja brda.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 7.3 earthquake near EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.