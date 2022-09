Novi britanski kralj je Čarls, sin Elizabete II, nije potrebno krunisanje

LONDON - Sin kraljice Elizabete II, Čarls, novi je britanski kralj koji po automatizmu postaje kralj kao najstariji sin Elizabete II tako da nije potrebno krunisanje.

Čarls nasljeđuje titulu prve ličnosti Komonvelta, kao i imovinu, prenose britanski mediji.

Posljednji kralj bio je Džordž VI, otac Elizabete II.

U prošlosti je kraljica izrazila želju da Čarls preuzme Komonvelt. "Moja je iskrena želja da Komonvelt nastavi da nudi stabilnost i kontinuitet za buduće generacije i da će jednog dana princ od Velsa nastavi važan posao koji je započeo moj otac 1949", rekla je Elizabeta II prije četiri godine.

Čarls (73) je decenijama čekao da postane kralj i princ je s najdužim stažom u britanskoj istoriji. On je najstarije od četvoro djece koje su rodili kraljica i njen pokojni suprug, princ Filip.

Kada je njegova majka preuzela prijesto sa 25 godina, on je postao britanski nasljednik kada je imao tri godine. Čarlsove titule uključuju one princa od Velsa, vojvode od Kornvola, vojvode od Rotsija i grofa od Kerika.

Bakingemska palata podijelila je počast kraljici od Čarlesa.

Današnji dan opisao je kao "trenutak najveće tuge za mene i sve članove moje porodice".

Smrt moje voljene majke, njenog veličanstva kraljice, trenutak je najveće tuge za mene i sve članove moje porodice, naveo je danas novi britanski kralj Čarls u saopštenju objavljenom nakon smrti njegove majke kraljice Elizabete II.

"Veoma tugujemo zbog smrti dragog suverena i veoma voljene Majke. Znam da će ovaj gubitak snažno osjetiti cijela zemlja i Komonvelt, kao i veliki broj ljudi širom svijeta", istakao je on.

"Tokom ovog perioda žalosti i promjene, utjehu mi daje saznanje o poštovanju i dubokoj privrženosti koju je kraljica imala", stoji u saopštenju britanskog kralja Čarlsa.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher