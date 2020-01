Novi detalji iranskog raketnog napada na Irak

CNN je objavio video snimak nastao poslije raketnog napada prošle nedjelje na američku vojnu bazu u Iraku, koji je Iran izvršio kao odgovor na atentat na visokog iranskog generala Kasema Sulejmanija.

Video prikazuje betonske ploče razbacane po cijelom području i nekoliko uništenih stambenih jedinica u kojima su boravile američke snage.

Snimak je takođe obuhvatio neoštećenu gomilu bunkera iz doba Sadama Huseina, u kojoj su se američki vojnici sakrili i preživeli raketni napad.

Snimci su objavljeni nakon što je CNN u nedjelju citirao neimenovane izvore da su američke trupe smještene u iračkoj vojnoj bazi unaprijed znale da će objekat biti napadnut od strane Irana, što im je pomoglo da nađu utočište.

WATCH: New video claims to show #Iran missile attack on al-Asad air base in #Iraq, where US troops are stationed Video comes from Iran's FARS News Agency#IranAttacks #IranVsUS #IranUsa #IranWar #المفقود_احمد_كعكي #ابن_دغيثر pic.twitter.com/Qh3yJDt65A