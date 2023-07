Novi detalji nesreće u Vimbldonu, incident se ne tretira kao teroristički napad (FOTO/VIDEO)

LONDON - Land Rover udario je u osnovnu školu u Vimbldonu, pri čemu je jedna osoba poginula, a više od desetak drugih je povrijeđeno posljednjeg dana polugodišta, a vjeruje se da se veliki broj njih bori za svoje živote.

Policija je rekla da je osmogodišnja djevojčica poginula, dok je 15 ljudi povriijeđeno u nesreći u Vilberfors Hausu, na Kamp Roudu. Ranije su policajci rekli da je povrijeđeno najmanje sedmero djece i dvoje odraslih.

Slike s mjesta događaja pokazuju veliku prisutnost hitnih službi s policijom, hitnom pomoći i vatrogascima koji su reagovali na "veliki incident".

Vozačica auta, žena starosti od 40 godina, uhapšena je zbog sumnje da je u četvrtak prouzrokovala smrt opasnom vožnjom.

Policija je saopštila je da je pozvana u 09.54 časova ujutro zbog prijave da se automobil zabio u zgradu u školi.

A woman in her 40s is being questioned over a car crash at The Study Preparatory School in Wimbledon, which killed an 8-year-old girl. 12 people were hospitalized. One line of inquiry is that the driver had a medical incident. Floral tributes have been laid at the scene.… pic.twitter.com/SQpdIGwaLl