Novi detalji o napadu na Trampa: Atentator primijećen pola sata ranije

VAŠINGTON - Pojavili su se novi detalji u vezi s atentatom na bivšeg predsjednika SAD i kandidata republikanaca na predsjedničkim izborima Donalda Trampa proizašli iz tekstualnih poruka između lokalnih bezbjednosnih jedinica, do kojih je došao republikanski senator Čak Grasli, a koje je objavio "New York Times", uključujući i to da su pripadnici lokalne policije primijetili napadača 30 minuta prije nego što su to zvaničnici ranije rekli.

Objavljene tekstualne poruke pokazuju da je lokalni kontrasnajperista na predizbornom skupu u Pensilvaniji 13. jula prvo primijetio muškarca, koji je kasnije identifikovan kao Tomas Metju Kruks, kako luta u području gdje su bili postavljeni kontrasnajperisti više od 90 minuta prije pucnjave.

"New York Times" je objavio da je kontrasnajperista u 16.26 upozorio svoje kolege na Kruksa, da se nalazio blizu njihovih vozila i sjedio na stolu za piknik u blizini skladišta, gdje se nalazilo nekoliko kontrasnajperista, izvan ograđenog dijela terena gdje je Tramp trebalo kasnije da se pojavi.

Kontrasnajperista je rekao svojim kolegama da je Kruks znao da su oni tamo i da ga je vidio kako odlazi sa svojom puškom.

Jedan od kontrasnajperista je slikao Kruksa i fotografije su podijeljene u grupnom četu, a drugu poruku dobili su lokalni policajci u 17.38, u kojoj se navodi da treba da obavijeste Tajnu službu, naveo je list. "Dijete uči oko zgrade u kojoj se nalazimo. AGR Vjerujem da jeste. Vidio sam ga sa daljinomjerom kako gleda prema bini. FYI. Ako želite da obavijestite SS snajperiste da pogledaju. Izgubio sam ga iz vida", pisalo je u jednoj od poruka, uz Kruksove fotografije, prenosi Euronews.

Jedan od dvojice preostalih kontrasnajperista je navodno istrčao iz zgrade pokušavajući da drži na oku Kruksa dok ne stignu drugi policajci, prema zvaničnicima okruga Batler, ali Kruks je pobjegao, ponijevši sa sobom ranac.

U 18 časova, jedan službenik u grupnim porukama pretpostavio je da se Kruks kreće prema zadnjem dijelu kompleksa skladišta, dalje od mjesta događaja, prenio je "New York Times".

Ali umjesto toga, Kruks se popeo na zgradu u kompleksu najbližem bini.

U 18.11, Kruks je počeo da puca, okrznuvši Trampovo uvo, ubivši učesnika mitinga i ranivši nekoliko osoba.

Nekoliko trenutaka kasnije, Kruks je ubijen na krovu skladišta koje je bilo povezano sa onim u kojem su bili smješteni kontrasnajperisti. Nedavno objavljene poruke takođe sugerišu da je ubica često bio korak ispred snaga bezbjednosti i policije.

"New York Times" objavio je da je Kruks obišao mjesto na kojem će se održati skup dan prije nego što je to učinila Tajna služba 8. jula.

U izvještaju se, takođe, navodi da je Tajna služba isključila cijeli kompleks skladišta iz svog unutrašnjeg bezbjednosnog perimetra. To je značilo da je na dan mitinga Kruks mogao da dođe do zgrade bez bezbjednosne provjere.

List je objavio da je Tajna služba zamolila lokalne agencije da joj pruže dodatnu pomoć i da su tekstualne poruke pokazale da se okrug Biver borio da pronađe dovoljno dobrovoljaca da pokriju 12-časovnu smjenu.

