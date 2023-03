Novi detalji u vezi s napadom na Sjeverni tok, objavljena fotografija

BERLIN - Mogući organizatori eksplozija na gasovodima "Severni tok" iznajmili su jedrilicu pod nazivom "Andromeda“ kako bi prevezli eksploziv na mjesto sabotaže.

Ovu informaciju prenio je njemački list "Spiegel".

"U slučaju terorističkog napada na gasovodima 'Sjeverni tok' u Baltičkom moru isplivavaju novi detalji. Brod na kome su diverzanti, kako se pretpostavlja, prevezli eksploziv je jedrilica "Andromeda" sa matičnom lukom Brege na ostrvu Rigen" piše list pozivajući se na izvore u resorima.

Kako se navodi, jedrilicu tipa "Bavaria kruzer 50“ dugu 15 metara "grupa zasad neidentifikovanih lica“ koja su koristila "falsifikovana dokumenta u cilju prikrivanja“ iznajmila je preko neimenovane čarter kompanije sa ostrva Rigen.

"Spiegel“ je objavio i fotografiju broda.

German Spiegel showed the yacht believed to be connected to the explosions on the Nord Streams. The vessel on which the saboteurs are believed to have transported their explosive devices is the sailing yacht Andromeda. #NordStream #Ukraine️ #Russia https://t.co/ntmmGJaDxD pic.twitter.com/s4wzkomblN