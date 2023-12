Novi detalji ubistva Jasmine iz BiH: Bojala se bivšeg partnera

BEČ - Austrijski mediji objavili su danas nove detalje krvavog pira koji se desio 21. oktobra, u predgrađu Beča kada je ubijena Jasmina (33), porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Naime, mlada majka četvoro djece, brutalno je likvidirana hicem u glavu ispred svoje vile. Osumnjičeni je njen bivši partner, 35-godišnji državljanin Švedske, porijeklom iz BiH, koji se nakon ubistva predao policiji. Mediji su još ranije prenijeli da Jasmina potiče iz dobrostojeće porodice privatnih preduzetnika, dok je osumnjičeni radio kao agent za nekretnine.

Osumnjičeni, iako ima državljanstvo Švedske, preselio se u Austriju kada je bio dijete. Ima jednog starijeg sina (17) iz prethodne veze. Sa žrtvom je bio u vezi punih 15 godina, a čak su njen djed i njegova baka u nekom srodstvu.

Njih dvoje su imali četvoro zajedničke djece (9, 20, 12, 13). Prema njegovoj izjavi, sve je bilo idealno i harmonično 13 godina, a onda su nastali problemi. Posljednjih 18 mjeseci njihove veze bile su pravi pakao jer su se stalno svađali. Jasmina se iseljavala iz kuće čak pet puta, krajem avgusta i konačno. On je, navodno, bio izuzetno nasilan i ona ga se paranoično bojala.

Osumnjičeni je oružje kupio ilegalno dva dana prije zločina, od Avganistanca za 700 evra. Ta dva dana je stalno nosio oružje sa sobom u autu. Tokom saslušanja rekao je da je oružje nosio radi samoodbrane, ali nikada nije želio da je ubije.

Međutim, tog 21. oktobra, on se dovezao do njene kuće u Strasshofu, gdje ju je presreo i bukvalno likvidirao hicem u glavu. U međuvremenu, četvoro djece je svjedočilo tragediji. Osumnjičeni je pobjegao, ali se okrenuo u jednom momentu: "Vidio sam da je pala, a onda sam se odvezao u najbližu policijsku stanicu i bukvalno priznao ubistvo”, rekao je on.

Prema riječima žrtvine porodice, ona je bila prestravljena i jako ga se bojala, i njega i njegove porodice. Njena majka ga se i danas boji, iako je u zatvoru.

Njegova advokatica Astrid Vagner progovorila je i o mogućem motivu:

“Konačni rastanak, do kojeg je došlo 29. avgusta, ga je bukvalno uništio. Više nije spavao. Njegova porodica i djeca su mu bila sve. On je tada bio zaista bio uvjeren da mu neće dozvoliti da više ikada vidi djecu”, rekla je ona.

Dodala je da on ima istetovirana imena i likove svoje djece na tijelu. U trenutku zločina, nije bio pod dejstvom alkohola niti narkotika.

U zatvoru su ga posjetili otac i njegov najstariji sin. Navodno, ima veoma blizak odnos sa rođenim bratom koji je, kako prenose austrijski mediji, rekao da će “biti uz njega, bez obzira na sve”

Vagnerova kaže da osumnjičeni u zatvoru nastoji da što više razgovara sa psihološkim ekspertima, ali da i dosta plače. Prema zvaničnom izvještaju, on je potpuno priseban, iako je svjestan da mu prijeti doživotna robija.

